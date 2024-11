Lexa canta para a filha, Sofia - Reprodução do Instagram

Lexa canta para a filha, SofiaReprodução do Instagram

Publicado 16/11/2024 14:47

Rio - Grávida de quatro meses, Lexa, de 29 anos, mostrou aos mais de 20 milhões de seguidores vídeos em que aparece cantando a música "Milagre da Vida", de Cristina Mel, para a filha, Sofia, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, de 32. Na gravação, publicada no Instagram Stories, neste sábado (16), a artista ainda acaricia a barriguinha de gestação.

fotogaleria

"Gravei esse vídeo há dois meses. Eu sempre me declarando, sempre cantando. Lembro quando minha mãe (Darlin Ferratry) pediu para que eu aprendesse a cantar essa música quando ela estava grávida da minha irmã (Wenny)", escreveu Lexa na legenda.