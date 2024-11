Lexa - Reprodução / Instagram

LexaReprodução / Instagram

Publicado 13/11/2024 16:17

Rio - Lexa, de 29 anos, compartilhou detalhes da primeira gravidez com os seguidores nesta quarta-feira (13). À espera da primeira filha com o noivo, Ricardo Vianna, de 32 anos, a cantora revelou que passou por enjoos no primeiro trimestre, explicou o processo de escolha do nome da filha e revelou que a gravidez foi planejada.



"Ela foi muito planejada. Eu engravidei de primeira, primeiraça. Primeiro mês que eu tentei, que eu parei com os remédios, engravidei", contou através das redes sociais.



A artista ainda contou que a escolha do nome da filha, Sofia, foi um desafio. "Eu achava os nomes bonitos, mas nenhum me encantava. Por um tempo, eu pensei em Aurora. Mas eu queria me apaixonar pelo nome. Quando eu pensava em Sofia, eu queria um apelido para ela. Eu chamo de Soso, minha mãe chama de Sof. Eu acho o nome dela lindo."



A cantora também comentou sobre os sintomas da gravidez, mencionando que, apesar de ainda sentir náuseas, o período mais intenso dos enjoos já passou. "Ainda sinto náuseas, mas tive minha fase de vomitar. Pouco, não muito. Comecei a enjoar tardiamente, a galera começa a enjoar bem cedo, né? Eu comecei a enjoar com 9 semanas, de 9 pra frente eu comecei a vomitar. Mas agora, na minha última semana, foi mais calma. Só respiro às vezes, porque está me dando náusea, e depois passa", contou Lexa, que está grávida de quatro meses.



Em resposta a seguidores, ela reforçou que os desconfortos da gestação são reais. "Uma grávida passando mal não é frescura, imagina que ela tá gerando um ser dentro dela."



Para finalizar, Lexa revelou que já tinha pensado em um nome caso fosse um menino. "Eu já tinha escolhido o nome Noah se estivesse grávida de um menino", explicou a cantora.