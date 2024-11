Bruna Marquezine e João Guilherme embarcam no Rio com pets - Priscila Silva / Agnews

Publicado 13/11/2024 20:21 | Atualizado 13/11/2024 20:26

Rio - O casal de atores Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados nesta quarta-feira (13) ao embarcar com os cachorrinhos, Chiriro e Haku, no aeroporto do Rio de Janeiro. Vestida de maneira casual, a atriz apostou em um look com blusa preta e calça de alfaiataria cinza, completando o visual com casaco vermelho enquanto aguardava o check-in. Com o namorado ao lado, ela aproveitou para retocar a maquiagem.



A noite anterior, a terça-feira (12), foi marcada pela estreia de Bruna na série "Amor da Minha Vida" , da Disney+, evento no qual o casal trocou carinhos publicamente.

Desde que assumiram o namoro, os artistas tem compartilhado momentos especiais juntos. O casal já viajou para o Japão, teve noites românticas em Paris, curtiram o Rock in Rio, e são vistos com frequência em passeios no Rio de Janeiro.