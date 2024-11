Gil do Vigor - Reprodução / Instagram

Gil do Vigor

Publicado 13/11/2024 17:02 | Atualizado 13/11/2024 17:04

Rio - No recente episódio do "50 & Uns", novo programa de Angélica no Globoplay, Gil do Vigor, de 33 anos, surpreendeu ao compartilhar sobre a vida pessoal e intimidades. Durante a entrevista, o ex-BBB falou abertamente sobre a preferência em relação às posições sexuais e relatou uma experiência inesperada com o uso de viagra, medicamento usado por homens para manter uma ereção durante a relação sexual.



O economista revelou que para agradar um rapaz por quem estava interessado, decidiu mentir. "Ele perguntou qual era a minha posição. Eu já sabia qual era a dele, e eu menti. Eu disse: eu sou o ativo. E eu não era nem perto. Aí eu disse: eu tomo um remedinho. Aí, tomei, trinta minutos antes para fazer efeito", contou.



Porém, a situação não saiu como planejado. Segundo ele, a ansiedade acabou atrapalhando o efeito do medicamento. "Beijo vai, beijo vem, e nada aconteceu. Fui ficando nervoso, e simplesmente não rolou", completou.



O conceito de ser ativo ou passivo se refere à posição que uma pessoa ocupa durante a relação sexual. O "ativo" é frequentemente visto como aquele que toma a iniciativa ou "domina" durante o ato, enquanto o "passivo" é considerado aquele que recebe a penetração.