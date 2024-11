Anitta e o namorado, Vinicius Souza - reprodução Instagram

Publicado 13/11/2024 16:39

Rio - A cantora Anitta publicou fotos e vídeos nesta quarta-feira (13) ao lado do namorado, o jogador de futebol Vinicius Souza, durante um passeio no parque Universal, em Orlando, nos Estados Unidos. Ela compartilhou com os fãs a alegria de estar em seu local preferido: "Estou no meu lugar favorito no mundo. Universal, em Orlando", celebrou.

Anitta e Vinicius aproveitaram o passeio com amigos e chamaram atenção pelas camisetas combinando, uma referência ao famoso livro infantil The Cat in the Hat. Os dois curtiram a atmosfera do parque e compartilharam o clima de diversão com seus seguidores nas redes sociais.

Anitta e Vinicius Souza oficializaram o romance recentemente, quando foram vistos juntos nos bastidores do desfile da grife Balmain durante a Semana de Moda de Paris. Desde então, o casal tem compartilhado momentos de sintonia e carinho, conquistando a atenção do público.