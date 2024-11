Marina Sena - reprodução Instagram

Marina Senareprodução Instagram

Publicado 13/11/2024 21:39 | Atualizado 13/11/2024 22:13

Rio - A cantora Marina Sena abriu um importante debate sobre as cobranças estéticas enfrentadas, após receber uma "sugestão" dos internautas para clarear suas gengivas. Em um desabafo nesta quarta-feira (13), Marina compartilhou como lida com os comentários e críticas direcionados a características que fazem parte de sua identidade.



fotogaleria

Marina contou que muitas pessoas sugeriram um procedimento estético para clarear suas gengivas, algo que ela considera invasivo e distante da sua essência. "O que tem de comentário das pessoas falando: 'vai clarear essas gengivas'. Não vou tirar de mim uma característica que remete a minha ancestralidade, me enriquece e só traz mais riqueza de detalhes para o que é ser eu", afirmou. Segundo ela, essas características refletem as origens e a ancestralidade que deseja preservar.Além das críticas sobre suas gengivas, Marina também relembrou um episódio em que quase cedeu à pressão para realizar uma rinoplastia. "Todo mundo vê e sabe que meu nariz é grande. Fui no médico, marquei a data e cancelei. Fiquei com medo. No momento em que entendi que minha identidade o mais importante, me senti mais bonita", relatou. Esse momento de reflexão a ajudou a valorizar mais sua aparência natural e a compreender a importância da autoaceitação.Para Marina, manter seus traços naturais não é apenas uma escolha estética, mas uma forma de honrar sua ancestralidade, com forte ligação com suas raízes indígenas. Ela aproveitou o momento para incentivar as pessoas a refletirem sobre a pressão estética e a importância de aceitar características próprias. "Gosto de olhar para o meu corpo e me relacionar com as pessoas que vieram antes de mim. Não vou deixar que essa pressão, para que eu faça certas coisas na minha cara, afetem a minha identidade, a coisa mais importante que eu tenho", concluiu.