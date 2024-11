Grávida, Gisele Bündchen exibe barriguinha pela primeira vez durante evento - Reprodução / Instagram

Publicado 13/11/2024 18:39 | Atualizado 13/11/2024 18:44

Rio - Gisele Bündchen, de 44 anos, mostrou publicamente a barriguinha de grávida pela primeira vez, durante um evento beneficente nos Estados Unidos. No registro, publicado nas redes sociais, a modelo usa um vestido longo e justo, onde é possível notar a gestação.



"Foi uma honra participar do Gala da Lotus House, celebrando seu 20º aniversário como o maior abrigo para mulheres e crianças nos Estados Unidos. Me sinto verdadeiramente abençoada por apoiar a visionária Constance Collins e sua equipe incrível, cujo compromisso inabalável transformou inúmeras vidas. Com sua mais recente conquista — unir mais de 300 abrigos para mulheres em todo o país através da Rede Nacional de Abrigos para Mulheres — eles estão dando um passo ousado para erradicar a falta de moradia. Saiba mais através do link na minha bio e descubra como você pode ajudar. Juntos, somos mais fortes!", escreveu a brasileira.



A modelo, que anunciou sua terceira gravidez recentemente, aguarda o primeiro filho com Joaquim Valente, seu namorado e professor de jiu-jítsu, com quem está em um relacionamento desde o ano passado. A confirmação da gestação veio em outubro pela revista People.



Gisele já é mãe de Benjamin Rein, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11, frutos de seu casamento anterior com o ex-jogador Tom Brady.