Clique de Maitê com uma cobra no colo, deixou a mamãe Monise Alves impactada - reprodução Instagram

Clique de Maitê com uma cobra no colo, deixou a mamãe Monise Alves impactadareprodução Instagram

Publicado 13/11/2024 17:51

Rio - Monise Alves, advogada e esposa do surfista Lucas Chumbo, compartilhou uma experiência inusitada envolvendo a filha do casal, Maitê, de apenas 2 anos. Na última terça-feira (12), Monise se surpreendeu ao abrir o aplicativo da escola de Maitê e encontrar uma imagem da menina segurando uma cobra com naturalidade. Em sua publicação, Monise relatou o choque que teve ao ver a cena.

fotogaleria

“Eu entrando no app da escolinha e me deparando com essa foto. Socorroooooo Deussss!”, escreveu Monise no Instagram, demonstrando a mistura de susto e incredulidade ao ver a filha sorrindo enquanto manuseava o animal.Além de Maitê, Monise e Lucas Chumbo também são pais de Zion, de 1 ano. O casal, que se conheceu no Carnaval de 2019 e iniciou o relacionamento no Carnaval do ano seguinte, decidiu morar junto em 2020 e desde então tem compartilhado momentos de família e aventuras, como a cena protagonizada por Maitê.Enquanto Monise lidava com a surpresa da filha segurando uma cobra, Lucas Chumbo aproveitava um período de descanso no México, na Praia Zicatela, famosa pelas ondas ideais para o surfe.