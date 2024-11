Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer - reprodução Instagram

Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezerreprodução Instagram

Publicado 13/11/2024 15:28

Rio - Viih Tube e Eliezer apresentaram pela primeira vez o rostinho de seu segundo filho, Ravi. O nascimento aconteceu na segunda-feira (11), e a foto foi publicada nesta quarta-feira (13) no perfil do próprio bebê em uma rede social. A influenciadora havia comentado que só apresentaria o novo membro da família aos fãs após a irmã mais velha, Lua, de 1 ano, conhecê-lo. "Oi, gente, eu sou o Ravi Di Felice", escreveram os pais na legenda do post.