Thiago Mansur e Gabriela Prioli - Nicolas Stajic

Thiago Mansur e Gabriela PrioliNicolas Stajic

Publicado 13/11/2024 23:04 | Atualizado 13/11/2024 23:11

Rio - Gabriela Prioli, apresentadora e advogada, viveu um momento marcante ao ser surpreendida pelo marido, o DJ Thiago Mansur, com uma celebração especial de dez anos de casamento. Em uma viagem de trem pela Itália, Mansur preparou um gesto que emocionou Prioli.



fotogaleria

Durante o percurso, Thiago presenteou Gabriela com uma pequena caixa, que ela acreditava conter um apito dourado, como ele havia mencionado antes. No entanto, ao abrir, ela encontrou um anel, um símbolo das Bodas de Estanho, representando a resiliência e a flexibilidade em uma relação sólida. "Ah, Thiago. Thiago? O que eu vou fazer com esse?", questionou Gabriela, e ele respondeu com um toque bem-humorado: "Por em outro dedo."Nas redes sociais, Thiago compartilhou o momento em vídeo, brincando na legenda: "Achei que não ia conseguir fazer ela abrir a bendita caixa… 10 anos de nós". O casal, que também é pai de Ava, de quase dois anos, celebrou a data especial com seus seguidores, reforçando o carinho e a conexão que mantêm na vida a dois.