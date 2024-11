Davi Brito e Leidy Elin - Reprodução Instagram

Publicado 13/11/2024 16:50

Rio – Davi Brito e Leidy Elin se reencontraram em Santiago, no Chile, mostrando que deixaram as desavenças de lado. Nesta quarta-feira (13), o baiano publicou uma foto sorridente ao lado da trancista nas redes sociais



fotogaleria

Os dois ex-participantes do reality "Big Brother Brasil", da Tv Globo, protagonizaram uma das maiores brigas do programa, quando trancista jogou as roupas do baiano na piscina.



Além de Leidy, Davi também postou um registro ao lado de Projota, que participou da edição de 2021.