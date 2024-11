Poliana Rocha e Leonardo - Reprodução Instagram

Poliana Rocha e LeonardoReprodução Instagram

Publicado 13/11/2024 11:45

Rio – Poliana Rocha ganhou declaração do marido, Leonardo, em comemoração ao seu aniversário, nesta quarta-feira (13). O cantor publicou uma sequência de fotos, no Instagram, e mostrou a surpresa que preparou para a influenciadora, com direito a buquê de rosas vermelhas e uma cesta com sementes e chocolates.

fotogaleria

"Hoje é o dia da pessoa mais especial da minha vida. Parabéns, meu amor, Poliana! Que alegria poder celebrar a vida ao seu lado. Desejo vida longa com muita saúde. Deus te abençoe", declarou.



Internautas comentaram na postagem de Leonardo com felicitações: "Parabéns, Poli. Você é especial. Deus te abençoe sempre. Amo sua família", disse um. "Casal lindo. Felicidades, Poliana, Deus abençoe sempre a sua vida e da sua família", declarou outro. "Eu amo tanto esse casal", afirmou mais um fã.