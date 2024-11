Xand Avião e Isabele Temóteo renovam votos de casamento - Reprodução do Instagram/ Gabriel Rissi

Publicado 13/11/2024 08:09

Rio - Juntos há dez anos, Xand Avião e Isabele Temóteo renovaram os votos de casamento, na segunda-feira (11), no Mosteiro dos Jesuítas, no Ceará. A cerimônia foi celebrada pelo padre Eugenio Pacelli Jesuita. Filhos do casal, Enzo e Isabella foram os responsáveis pela entrega das alianças. Registros do momento especial foram compartilhados pela influenciadora digital no Instagram, na noite desta terça (12).

"Eu não sei qual o propósito Deus tens para mim, mas estou aqui de braços abertos para receber qualquer chamado. Foi inacreditável tudo que vivenciamos. Todos os momentos, os sim que todos deram e a renovação de nossos votos foram uma experiência que transcendeu tudo o que eu um dia poderia imaginar. Em cada detalhe, cada monto, cada dinâmica eu senti o Espírito Santo e o agir de Deus de forma poderosa e transformadora", afirmou Isabele.

"Foram momentos de entrega, onde meu coração foi preenchido por uma paz indescritível e um amor que só Ele pode dar. Tudo fez sentido, cada lágrima de alegria me deu ainda mais certeza de que o verdadeiro significado está em seguir ao lado Dele, guiados por sua luz. Saí renovada, com uma fé ainda mais forte e uma gratidão que palavras jamais conseguirão expressar. E para fazer a gente chorar ainda mais, Enzo e Bella foram só só para nos entregar as alianças. A sensibilidade deles, meu Deus, muito obrigada", concluiu.







