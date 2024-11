Brunna Gonçalves, Beyoncé e Ludmilla - Reprodução / Instagram

Rio - Brunna Gonçalves revelou que a estrela internacional Beyoncé foi uma das primeiras pessoas a saber que ela estava grávida, através de uma caixinha de perguntas no Instagram, na noite desta terça-feira (12). A dançarina disse que a notícia foi dada pela própria mulher, a cantora Ludmilla.



"Ludmilla estava em Paris na festa da Beyoncé e assim que ela chegou, elas se cumprimentaram. E Beyoncé perguntou por mim, porque eu não havido ido. E aí, Ludmilla falou que eu precisei ficar no Brasil porque estava grávida. Aí ela ficou super feliz, falou coisas lindas e abençoou nosso baby. Nosso baby foi abençoado pela Beyoncé!", disse, aos risos.

Brunna também contou que ela e Ludmilla irão fazer chá revelação. "Consegui encontrar o lugar para a festa e a equipe que está cuidando de tudo me dá muita tranquilidade", destacou.Ao ser questionada sobre a prática de atividades físicas durante a gravidez, a dançarina falou que voltou a malhar um mês depois que fez a transferência e o exame deu positivo. "A minha obstetra e donos da clínica de Miami liberaram. Estou com a disposição péssima, mas é preciso se exercitar. Dei uma desacelerada. Reduzi a quantidade de peso e estou treinando na medida do possível e respeitando os meus batimentos cardíacos", explicou a dançarina.A mulher de Ludmilla refletiu que a parte mais difícil do processo foi quando as duas precisaram tomar injeções. "A parte mais difícil foram as injeções. Todo santo dia nós duas tomávamos injeção para a coleta de óvulos. Foi uma época muito difícil, mas conseguimos vencer. Não via a hora de acabar. Graças a Deus acabou!". Em seguida, ela compartilhou vídeos dessa época, mostrando como faziam para aplicar as injeções.A 'gravidinha' também relatou que no momento está enfrentando fortes enjoos. "Estou aqui só pela misericórdia, porque prometi para vocês. Estou tão enjoada, mas tão enjoada... Tem vezes que quero comer as paredes e outra que estou super enjoada".Ela disse que por enquanto não preparou o enxoval do bebê. "Gente, eu ainda não comprei nada [...] Calma, a hora do enxoval ainda vai chegar, mas eu ainda não comprei absolutamente nada. Ai Jesus, me dá até uma aflição de imaginar que tenho que fazer um enxoval com um monte de coisa que não sei o que é".Sobre o nome do bebê, Brunna e Ludmilla vêm fazendo uma lista com várias opções para menino e menina: "A gente ainda não definiu quem vai escolher o da menina e o do menino", disse.