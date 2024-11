Selton Melo posa com Sean Penn - Reprodução/Instagram

Selton Melo posa com Sean Penn Reprodução/Instagram

Publicado 13/11/2024 10:40 | Atualizado 13/11/2024 10:41

Rio - Selton Mello tietou o ator Sean Penn e contou que se emocionou com as palavras e elogios que ouviu do astro de Hollywood sobre o filme "Ainda Estou Aqui", em cartaz em todos os cinemas e com chances de ser indicado para representar o Brasil no Oscar.

fotogaleria

"Meu ídolo de toda a vida ficou profundamente tocado com meu trabalho. Não sei o que pensar, ganhei o dia, ganhei o ano. Me disse que assim que Rubens surgiu na tela aceitando o cachorro, ele se encantou imediatamente. isso foi aumentando enquanto o filme avançava, disse que queria ser um pai assim, sentiu minha falta, sentiu saudade da infância, sentiu saudade do pai, sentiu muito. Sentiu minha presença até na ausência", iniciou Selton.

O brasileiro ainda contou que Sean lhe agradeceu por essa sensação que sentiu ao ver o filme, protagonizado também por Fernanda Torres. "isso me emocionou intensamente, carregarei comigo para sempre. O dia que eu parar de me sensibilizar com manifestações assim significa que sequei por dentro. Quero seguir me espantando, me comovendo, quero seguir sentindo muito", complementou.

"Ele, que me influenciou em cada trabalho de 21 gramas a Carlito’s Way. De Milk a Sobre Meninos e Lobos. De Picardias Estudantis a Sweet and Lowdown. Ele, que virou diretor, me inspirando verdadeiramente. Meu ídolo de toda a vida me emocionou profundamente. Assim sigo na estrada, sentindo muito", concluiu.

Famosos reagem após foto de Selton Mello com Sean Penn

Eriberto Leão comentou na postagem: "Em Picardias Estudantis, a cena dele pedindo pizza na sala de aula e nos créditos finais salvando Brook Shields e gastando a recompensa contratando um show dos Rolling Stones pro seu aniversário, marcou uma geração", escreveu.

"Que lindo ! A arte nos surpreende e nos atravessa de formas inesperadas e avassaladoras ! Parabéns!", disse Roger Gobeth.

"Que incrível poder encontrar seu ídolo e dizer isso a ele e, ao mesmo tempo ele dizer pra você tudo que disse. Que incrível. Que incrivel! Dois enormes juntos! Vocês nos emocionam!", escreveu Alexia Dechamps.