Ainda Estou Aqui chega aos cinemas em novembroTV Globo / Alile Dara Onawale

Publicado 07/11/2024 10:18 | Atualizado 07/11/2024 10:47

Rio - O filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello - com a participação especial de Fernanda Montenegro - chega nesta quinta-feira (7) aos cinemas de todo o Brasil. Indicado para representar o país no Oscar 2025 na categoria Filme Internacional pela Academia Brasileira de Cinema, o longa é inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e conta a história de sua família no início dos anos 70 - época da Ditadura Militar, que começou em 1964.

"Estou muito feliz do filme finalmente estrear no Brasil, a gente fez para o Brasil sobre essa grande brasileira chamada Eunice Paiva, sobre a família Paiva e a nossa história. Tenho certeza que é um filme que vai tocar vocês profundamente como tem tocado tantas plateias pelo mundo e queria fazer um pedido especial, que vocês assistam esse filme no cinema porque a experiência de estar numa sala com mais gente, torna o filme ainda mais comovente", disse Fernanda Torres em vídeo publicado no Instagram.

A atriz foi homenageada no Critics Choice Awards, que aconteceu em outubro, no Egyptian Theatre, em Hollywood, por seu papel no filme de Walter Salles.

O filme foi exibido em vários festivais pelo mundo e aclamado pela crítica internacional, levando o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza e o prêmio do público no Festival de Vancouver e no Festival de São Francisco.

Enredo

A produção gira em torno da história da família Paiva formada por Rubens (Selton Mello), Eunice (Fernanda Torres) e seus cinco filhos. Eles vivem na frente da praia, numa casa solar, de portas abertas para os amigos. Até um dia em que Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece.

Eunice busca pela verdade sobre o destino de seu marido durante décadas e se vê obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos.

Menos 10 quilos

Fernanda precisou emagrecer para viver Eunice Paiva , personagem central da trama."Achava que não tinha peso para perder, mas ela [Eunice] tinha obsessão por magreza, porque a família toda engordava", explicou.

A artista contou revela quanto emagreceu para a caracterização. "Ela vai para a prisão e perde 11 kg em nove dias. Não consegui chegar no que ela alcança na prisão, mas perdi de 8 a 10 kg", declarou.