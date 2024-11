Viih Tube com a filha Lua - Reprodução/Instagram

Publicado 07/11/2024 21:38

Rio - Viih Tube compartilhou com os seguidores, nesta quinta-feira (07) um momento fofo com a filha Lua, de 1 ano, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer. No registro, a menina surpreendeu a influenciadora enquanto se divertia na brinquedoteca de casa.