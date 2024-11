Leandro Lima recupera fusca roubado na porta de sua casa em São Paulo - Reprodução / Instagram

Leandro Lima recupera fusca roubado na porta de sua casa em São PauloReprodução / Instagram

Publicado 07/11/2024 17:42 | Atualizado 07/11/2024 18:24

Rio - Leandro Lima, 42 anos, recuperou o fusca azul-claro que foi roubado nesta quarta-feira (6) na porta da casa dele, em São Paulo. O carro, modelo 1971 e carinhosamente apelidado de "Diamante", foi encontrado pela Polícia Militar nesta quinta-feira (7).



fotogaleria

"Quero agradecer por todas as mensagens. Graças ao trabalho da polícia e a todos que repostaram, encontrei o Diamante. Ele já está na delegacia e estou indo buscar daqui a pouco", disse ele, com um sorriso no rosto.



Segundo o ator, o veículo foi devolvido em ótimas condições. "Disseram que o carro está intacto. Já estava pensando que tinham tirado o paralama, o retrovisor, as rodas. Mas não aconteceu nada! Colocaram uma placa falsa para não ser rastreado e, pelo o que me disseram, só o miolo estragou quando colocaram a chave para ligar, mas isso era esperado", explicou.



Mais cedo, Leandro participou do programa "Encontro com Patrícia Poeta", onde relatou o vínculo afetivo com o carro, que foi recentemente restaurado. "Fiz toda a restauração com um especialista. Estava todo bonitinho, original. Fiquei muito triste porque é um carro único. Eu tenho um apego emocional também, espero que encontrem".



O fusca foi levado por um homem, que foi filmado por câmeras de segurança do bairro. O ator e mulher, Flávia Lucini, expressaram indignação nas redes sociais e pediram a colaboração do público para identificar o suspeito. "É um carro que tenho o maior carinho, reformei inteiro. Quero muito encontrar esse carro. Agradeço demais qualquer informação".