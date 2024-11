Neymar - reprodução do instagram

Publicado 07/11/2024 17:30 | Atualizado 07/11/2024 18:18

Rio - Após boatos de que Neymar foi furtado, o jogador do Al-Hilal veio a público falar sobre o assunto. Nesta quinta-feira (7), circula um vídeo em que o atleta aparece irritado após apertar a mão de um torcedor.

Após a publicação do vídeo, o rumor ganhou força entre internautas, e Neymar decidiu se manifestar diretamente. Em um comentário na página Fanáticos Por Futebol, o atacante desmentiu as informações e criticou o comportamento de algumas páginas e seguidores que espalham notícias falsas.O jogador expressou sua indignação com a situação: "Vocês estão ficando malucos!!! Só essa semana já foram 3 fake news! Uma página desse tamanho, cheio de seguidores, propagando mentiras fica difícil... uma pena o Brasil me tratar assim".