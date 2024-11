Bárbara Evans - reprodução Instagram

Bárbara Evansreprodução Instagram

Publicado 07/11/2024 17:03 | Atualizado 07/11/2024 18:14

Rio - Bárbara Evans compartilhou com os seguidores os resultados dos últimos procedimentos estéticos que realizou. Através do seus stories, ela contou que fez uma harmonização facial e também trocou as lentes de contato dentárias.



Bárbara mostrou aos fãs a transformação no rosto e nos dentes. Ela comentou sobre a troca das lentes de contato dentárias, ressaltando a busca por um visual mais natural. "Acabei de trocar minhas lentes de contato por uma versão muito mais natural e linda", escreveu. A influenciadora também aproveitou para explicar que ainda estava se recuperando da harmonização facial. "Meu rosto ainda está um pouco inchado pelos procedimentos de harmonização", revelou.

Este não é o primeiro procedimento estético que Bárbara Evans realiza em 2024. Em junho, a influenciadora passou por uma série de cirurgias plásticas. Entre os procedimentos, destacam-se a abdominoplastia, que removeu o excesso de pele e gordura da região abdominal, e a lipoaspiração, realizada para contornar diferentes áreas do corpo. Além disso, ela realizou uma mamoplastia, cirurgia voltada para o aumento e a remodelação dos seios.