Bruno Mars faz tatuagem de Cristo Redentor no peito em clipeReprodução/Instagram

Publicado 07/11/2024 15:59 | Atualizado 07/11/2024 16:04

Rio - Bruno Mars encerra sua passagem pelo Brasil com um clipe especial, em português, cantando funk cheio de referências ao país. O vídeo foi postado no Instagram do artista, nesta quinta-feira (7), e reúne trechos de shows no Rio, São Paulo, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte, além de outros momentos como uma tatuagem do Cristo Redentor no peito, provavelmente temporária.

fotogaleria

Ele também aparece comendo pão de queijo, andando de mototáxi, ao lado de um cachorro vira-lata caramelo e interagindo com brasileiros sentado no meio-fio de uma calçada. "Obrigado Brasil por 15 shows incríveis... Mais de um mês no Brasil e nunca mais serei o mesmo... Bonde Do Brunão!", escreveu na legenda.

No funk, Bruninho, como é carinhosamente chamado pelos fãs, cantou em um trecho da música também apresentada nos seus shows por aqui: "Cadê as popozudas fazendo o quadradinho? Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão".

Nos comentários, fãs reagiram sobre o artista ter um jeitinho brasileiro de agir. "Ele já tem até a carteirinha do SUS", brincou Arielle Macedo, bailarina de Anitta.

"Brasileiríssimo! Nascido e criado em Madureira!", comentou a repórter da Globo Daniella Dias.

Em sua passagem pelo Brasil, Bruno Mars experimentou a culinária regional das cidades que visitou, tomou cerveja, caipirinha e passeou bastante.