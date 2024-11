Gusttavo Lima muda o visual - reprodução Instagram

Publicado 07/11/2024 20:48

Rio - O cantor Gusttavo Lima voltou a surpreender os fãs. Conhecido por seu estilo característico, ele resolveu mudar o visual e, dessa vez, radicalizou: tirou a barba que cultivava há anos e optou por um bigode. A transformação foi compartilhada pelos barbeiros Edson Oliveira e Maiky Correa, que revelaram o novo estilo de Gusttavo nas redes sociais.



Em um vídeo publicado por Edson Oliveira, Gusttavo Lima aparece durante o processo de mudança. "Hoje o embaixador nos deu uma missão, fazer uma mudança de visual", contou. Segundo o barbeiro, a inspiração vem de um estilo europeu retrô, escolhido para complementar o corte de cabelo atual do cantor.Assim que a novidade veio a público, os seguidores do sertanejo lotaram os comentários da publicação com reações divertidas e elogios. Um fã brincou: "Em breve vai ter tanto homem de bigode que vai parecer produção em série". Outro comentou o visual inusitado de Lima: "Tem base não o homem agora tá parecendo os Magnata de Roma".Para Gusttavo Lima, a transformação trouxe um alívio. "Não aguentava mais ter que fazer barba todo dia. Agora é algo mais prático”, desabafou o cantor, mostrando satisfação com o novo estilo. Assista ao vídeo do antes e depois do embaixador.