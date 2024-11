Cantora revelou propostas sexuais feitas por famosos casados - Reprodução de Vídeo / Youtube

Publicado 07/11/2024 19:57

Rio - Pabllo Vittar participou do programa "Na Palma da Mari" e expôs que já recebeu propostas sexuais de celebridades. A cantora de 31 anos relatou um episódio em que um homem famoso e comprometido a convidou para sexo a três com a mulher.

fotogaleria "Já recebi de homem casado e com filho, porque o povo é assim, não pode ver a bicha de calcinha. Já me chamou para outras coisas junto com a esposa. Meu maior sonho é poder concretizar", afirmou.

A artista contou que aproveita a fase solteira para flertar nas redes sociais. "Mando um foguinho nos stories para a pessoa saber que estou querendo alguma coisa. Eu gosto da sutileza, não gosto de nada agressivo. A sensualidade está na sutileza das coisas: uma palavra, um gesto... Tem que ter safadeza, mas não no começo. Eu gosto muito de gente que tem atitude, não espere que eu chegue porque aí é demais."

Pabllo Vittar entregou que já transou com fãs, mas que o nervosismo deles atrapalhou essa prática. "Já aconteceu de broxarem muitas vezes... Falam 'meu Deus é a Pabllo'... Ficam nervosos. Por isso, eu não fico mais com fã. É só se não me conhece. O fã fica muito nervoso, não dá para ficar", disse.