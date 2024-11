Angélica - reprodução Instagram

Angélicareprodução Instagram

Publicado 07/11/2024 18:55

Rio - Angélica tirou uma pausa de sua rotina intensa para um retiro de meditação nos Estados Unidos. A apresentadora revelou aos seguidores que decidiu participar de uma imersão guiada pelo guru e pesquisador Joe Dispenza. Em meio à agenda corrida, marcada pelo lançamento de seu projeto "50 & Uns", ela optou por dedicar sete dias a uma experiência profunda de autoconhecimento.



“Fiz um retiro de 7 dias com o Joe Dispenza, e foi uma verdadeira reconexão. Meditar, respirar e me permitir desacelerar me lembraram o quanto é essencial cuidar da mente e do corpo. Essa pausa foi necessária pra voltar ao meu eixo, me sentir presente e encontrar o equilíbrio que tantas vezes deixamos de lado no meio da agitação”, contou.O retiro, realizado em Orlando, na Flórida, faz parte de uma série de eventos promovidos pelo Dr. Joe Dispenza, conhecido por unir neurociência, epigenética e física quântica em seu trabalho. Seus retiros, intitulados "Avançado de Uma Semana”, propõem uma jornada interior que, segundo o site oficial, proporciona aos participantes uma oportunidade de “ir além de si mesmos e se conectar com uma fonte ilimitada de energia".Os valores de cada experiência variam conforme a duração e localização. Um retiro como o que Angélica participou custa aproximadamente R$ 14 mil, e o evento mais caro pode chegar a R$ 20 mil.Angélica ressaltou a necessidade de cuidar de sua saúde mental e física, especialmente em um momento de mudanças. Para ela, o retiro representou mais do que uma pausa: "No meio de toda essa correria com o lançamento do '50 & Uns', vida pessoal, e aquela sensação de mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu tirei um tempo pra mim", escreveu em suas redes sociais.