Matteus e Isabelle relataram o perrengue nas redes sociais Reprodução/Instagram

07/11/2024

Rio - Isabelle Nogueira e Matteus Amaral enfrentaram, nesta quinta-feira (7), um perrengue chique em Paris, na França. O casal de finalistas do "Big Brother Brasil 24" ficou preso no elevador da Torre Eiffel após um apagão.

"Pessoal, estávamos indo para o topo da torre e teve um blecaute. Ficamos presos no elevador no meio do caminho. A moça disse que isso acontece às vezes", contou Matteus enquanto aguardava dentro do elevador.

Quando a situação foi normalizada, a cunhã-poranga do Boi Garantido detalhou o episódio aos seguidores. "Que agonia foi ficar presa naquele elevadorzinho, tinha uma grávida lá. Nossa, que loucura foi aquilo. A moça falou que ia levar de cinco minutos a uma hora", disse.