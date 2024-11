Gisele Bündchen está grávida - Reprodução / Instagram

Publicado 07/11/2024 18:05 | Atualizado 07/11/2024 18:28

Rio - Grávida do terceiro filho, Gisele Bündchen parece estar vivendo momentos nostálgicos com seus desejos típicos de gravidez. A modelo de 44 anos está grávida do namorado, o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

"Ela está desejando muitos dos mesmos pratos que costumava comer quando criança no Brasil, como filé de costela grelhado com chimichurri e folhas verdes salteadas", afirmou uma fonte próxima ao jornal Daily Mail.