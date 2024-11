Neymar, Bruna Biancardi e Mavie - Reprodução/Instagram

Neymar, Bruna Biancardi e MavieReprodução/Instagram

Publicado 07/11/2024 17:12 | Atualizado 07/11/2024 18:15

Rio - Neymar e Bruna Biancardi desembarcaram no Rio, nesta quinta-feira (7), especialmente para os preparativos para o festão da fiha Mavie. O evento acontecerá no sábado (9) na mansão do jogador em Mangaratiba, Costa Verde.

fotogaleria

A menina completou um ano em outubro, ganhou uma festa em um resort de luxo na Arábia Saudita, e dessa vez, terá outra celebração, com direito a shows e mais convidados.

"Oi, galera, cheguei", escreveu Bruna ao postar uma foto da filha nos Stories do Instagram.

Segundo o portal Leo Dias, Mari Fernandes, Mumuzinho e Rogerinho estão entre os artistas confirmados para se apresentar na festa de Mavie.