Christina Aguilera - Reprodução / Instagram

Christina Aguilera Reprodução / Instagram

Publicado 07/11/2024 19:34 | Atualizado 07/11/2024 19:36

Rio - Christina Aguilera, uma das maiores divas do pop mundial, finalmente chega ao Brasil para um show solo. A cantora se apresentará pela primeira vez no país no dia 6 de fevereiro de 2025, na Farmasi Arena, localizada na Zona Oeste do Rio. Os ingressos para começam a ser vendidos já nesta sexta-feira (8), às 10h, no site da Eventim e às 11h na bilheteria oficial.