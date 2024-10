Christina Aguilera anuncia show pela primeira vez no Brasil - Reprodução / Instagram

Christina Aguilera anuncia show pela primeira vez no BrasilReprodução / Instagram

Publicado 29/10/2024 16:30

Rio - Christina Aguilera se prepara para vir ao Brasil pela primeira vez! Nesta terça-feira (29), a cantora anunciou que será a atração principal do Carnauol, que acontece em 8 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo.

fotogaleria

Nos Stories, do Instagram, Christina compartilhou o cartaz do evento e escreveu: "Vejo você em breve, Brasil". Além da cantora, o festival ainda contará com os shows de Sean Paul, Steve Aoki, Belo, Ana Castela, Tony Salles, Matuê, DJ KVSH, DJ Sofia e Deekapz.

A pré-venda dos ingressos para clientes Pagbank e Clube Uol iniciou nesta terça-feira (29). O público geral poderá adquirir as entradas a partir de 13h desta quinta-feira (31), no site da Eventim . O valor dos ingressos, divididos em quatro setores e quatro modalidades, variam entre R$ 195 e R$ 1.290.

Confira o valor de cada setor

Cadeira Superior

Pré-venda Clube Uol e Pagbank: R$ 351

Meia-entrada: R$ 195

Social: R$ 234

Inteira: R$ 390



Cadeira Inferior



Pré-venda Clube Uol e Pagbank: R$ 531

Meia-entrada: R$ 295

Social: R$ 354

Inteira: R$ 590



Pista



Pré-venda Clube Uol e Pagbank: R$ 621

Meia-entrada: R$ 345

Social: R$ 414

Inteira: R$ 690



Front Stage Pagbank:



Pré-venda Clube Uol e Pagbank: R$ 1.221

Meia-entrada: R$ 945

Social: R$ 1.014

Inteira: R$ 1.290