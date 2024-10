Flavia Alessandra é anunciada como nova musa do Acadêmicos do Salgueiro para o Carnaval 2025 - Anderson Borde / Divulgação

Flavia Alessandra é anunciada como nova musa do Acadêmicos do Salgueiro para o Carnaval 2025Anderson Borde / Divulgação

Publicado 29/10/2024 15:09 | Atualizado 29/10/2024 15:12

Rio - Flávia Alessandra, de 50 anos, publicou cliques ousados nesta terça-feira (29). A apresentadora surgiu topless e usando apenas um biquíni fio-dental vermelho, para anunciar que será a nova musa do GRES Acadêmicos do Salgueiro no Carnaval de 2025.

fotogaleria

Nascida na Tijuca, essa será a primeira vez de Flávia como musa. "Acabo de completar 50 anos e vou estrear na avenida. Isso é muito desafiador, significativo e libertador. Quero que sirva de exemplo pra mulher de 50, 60. Quero que elas saibam que podem tudo e que sim, o melhor momento da vida pode ser agora", comentou."Estou honrada por estrear na Sapucaí com a Salgueiro, uma escola que eu sempre admirei, tijucana, do bairro onde eu nasci e cresci. O enredo deste ano é muito bonito e eu estou radiante! Vou dar o meu máximo para que esse desfile seja honroso, tal como a escola e esse tema corajoso e necessário. A Salgueiro, mais uma vez, vai inovar e trazer para avenida um espetáculo maravilhoso. É uma honra fazer parte disso. Que seja o primeiro de muitos", completa.Nesta tarde, Flávia marcou sua primeira visita ao barracão do Salgueiro, na Cidade do Samba, onde foi recebida pelo presidente André Vaz. A atriz conversou com o carnavalesco Jorge Silveira e acompanhou os preparativos da Vermelho e Branco para o aguardado desfile.Em 2025, o Acadêmicos do Salgueiro levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira e escrito pelo enredista Igor Ricardo. A agremiação vai apresentar as culturas religiosas do Brasil e as raízes afro-brasileiras. A história começa na África, com o povo Mandinga, e termina com uma homenagem à umbanda carioca e a Zé Pilintra.