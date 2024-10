Parceria campeã da Mocidade Unida do Santa Marta - Divulgação

Rio - A Mocidade Unida do Santa Marta definiu o samba-enredo para o Carnaval de 2025, com uma grande festa na quadra da agremiação, em Botafogo, Zona Sul do Rio. O samba campeão embalará o enredo "Ajeum: Alimento de corpo e alma", da carnavalesca Carila Matzenbacher.



A parceria vencedora é composta por Henrique Santos, Pato Roco, Luiz Fernando (Nem), Bia Florindo, Rico Bernardes, Ari Jorge, Bruninho Camarote e Tales Fernando. Vale lembrar que as três obras finalistas contaram com a presença de mulheres na composição.

O evento também contou com show de Júlia Castro, do Grupo Jeito Insano, além dos segmentos da escola embalados pela bateria Furacão Azul e do carro de som comandado pelo intérprete Raí Trovisck.A Onça Negra da Zona Sul será a 8ª escola a desfilar no domingo de carnaval, 2 de março, pela Série Prata, na Intendente Magalhães, em busca do título e uma vaga na Série Ouro na Marquês de Sapucaí.

Conheça o samba campeão

Arrasta a saia, pega o azeite de dendê



O bailar da iabassê dando vida ao ajeum



Banquete que une Aiyê e Orum



É ponto dobrado no rum



Magia espalhada por Oxumaré



Nas mãos divina o axé foi temperado



Soca o pilão nesse ritual sagrado



É força que não apaga a chama



Suplanta demanda!



Mojubá llê idana!



Amalá, munguza, abará e Axoxô!



Salve Oxóssi, Obá, Nanã e Xangô!



Acarajé, vatapá, farofa, mel e dendê



Casa de fogo que alimenta o xirê!



O cheiro doce ganhou as ruas



No "boca a boca" fez a sua fama



No tabuleiro da baiana uma porção de axé



Só quem se lambuzou, já sabe como é



Ô iaô... ô iabá...



Põe pimenta pra arder e quindim pra adoçar



Ô iaô... ô iabá...



Ensinamento de Oxum você tem que respeitar!



Vem, te ofereço a feijoada



No calor da batucada, ecoa o som do adarrum



Tem festa na praça, um gole pro santo



Sambando até de manhã



Hoje o couro vai comer, é festa pra Orixá



Vela acesa, alguidar, na encruza o padê



Alimento do corpo, energia da alma



Fundamento... canta santa marta!