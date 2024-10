Carla Prata retorna ao posto de rainha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi - Renato Cipriano / Assessoria de Imprensa Tucuruvi

Publicado 25/10/2024 08:10

Rio - Durante o ensaio geral de quadra, realizado na noite desta quinta-feira (24), a Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi anunciou o retorno da bailarina e apresentadora Carla Prata, de 43 anos, como rainha de bateria da agremiação da Zona Norte da capital paulista. O posto foi ocupado por ela nos dois últimos desfiles.



"Eu estava muito triste por estar fora desta agremiação de gente feliz. Eu amo esta escola e agora estou de volta e não saiu nunca mais", declarou Carla.

Ela foi anunciada no palco pelo Diretor de Carnaval e Vice Presidente, Rodrigo Delduque. Ele deu boas vindas novamente e disse que o posto sempre pertenceu a ela e que todos estavam muito felizes com o retorno.



Vale lembrar que após o desfile deste ano, realizado em fevereiro, a rainha de bateria anunciou que estaria dando um tempo do Carnaval para se dedicar a novos projetos.



No Carnaval de 2025, a Acadêmicos do Tucuruvi levará ao Sambódromo do Anhembi o enredo "Assojaba - A Busca do Manto", que está sendo desenvolvido pela dupla de carnavalescos Dione Leite e Nicolas Gonçalves, com pesquisa de Vinicius Natal. A escola será a 5ª agremiação a desfilar no sábado, dia 1º de março, pelo Grupo Especial de São Paulo.



O samba-enredo que embalará o desfile é dos compositores Macaco Branco, Prof. Carlos Bebeto, Djalma Santos, Chiquinho Gomes, Dr. Marcelo, Denis Moraes e Marcelo Faria, equipe que venceu a mesma disputa no Carnaval de 2024.