Fred Camacho, Pretinho da Serrinha e Diego Nicolau são os autores do samba da Tradição - Divulgação

Fred Camacho, Pretinho da Serrinha e Diego Nicolau são os autores do samba da TradiçãoDivulgação

Publicado 24/10/2024 09:31

Rio - Foi nos versos da música "Reza", de Pretinho da Serrinha, que o carnavalesco Leandro Valente se inspirou para construir o enredo que a escola de samba Tradição levará para a Avenida em 2025. Apostando na sensibilidade poética do premiado arranjador e compositor, a agremiação convidou o artista para compor o samba que marcará o retorno do Condor à Sapucaí.



Feliz com o convite, Pretinho convocou Fred Camacho e Diego Nicolau, dois nomes de peso e com muito experiência no mundo do samba, para a parceria.



"São tantas emoções, não sei onde vai parar o coração. Eu tenho uma ligação com a escola, não é à toa que 'Reza' me fez chegar até aqui. Estou muito feliz e ansioso", comemora Petrinho, que também é comentarista de Carnaval da TV Globo.

Vale ressaltar que a canção que inspirou o samba-enredo foi gravada pela cantora Maria Rita.



A Tradição, que em 2024 completou 40 anos de fundação, será a primeira escola a desfilar no sábado, 1º de março, pela Série Ouro.