Gravação dos sambas da Série Ouro, sob comando de Macaco Branco, é feita em estúdio na Zona NorteDivulgação / Liga RJ

Publicado 24/10/2024 08:41

Rio - A gravação do CD da Série Ouro para o Carnaval 2025 começou na última segunda-feira (21), no M&C Studio, em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio. Mais uma vez, a produção está a cargo de Macaco Branco, mestre de bateria da Vila Isabel e percussionista da banda da cantora Mart'nália.



No primeiro dia, Inocentes de Belford Roxo e Estácio de Sá gravaram as bases e a harmonia de seus sambas. As atividades se estenderão até o dia 18 de novembro, quando o Império Serrano encerrará a maratona.

Para Macaco Branco, o álbum vai captar a força de cada comunidade. "Estamos fazendo mais um trabalho cuidadoso para garantir que o público sinta toda a energia das escolas da Série Ouro. Cada detalhe na gravação é pensado para traduzir a força que só o Carnaval proporciona", afirmou o produtor musical.



Presidente da Liga RJ, Hugo Junior ressaltou a relevância do álbum para as agremiações: "O CD da Série Ouro é uma peça fundamental para a valorização das escolas que batalham para chegar ao Grupo Especial. A cada ano, a qualidade das produções tem crescido e estamos muito felizes com o trabalho que está sendo desenvolvido."



Os desfiles da Série Ouro acontecem nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, na Marquês de Sapucaí.