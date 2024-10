Ensaio técnico da Tradição, escola da Série Ouro, será no dia 2 de fevereiro - Renan Areias/Agência O Dia

Ensaio técnico da Tradição, escola da Série Ouro, será no dia 2 de fevereiroRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 17/10/2024 16:30 | Atualizado 17/10/2024 16:36

Rio - A Liga RJ divulgou nesta quinta-feira (17) o calendário oficial dos ensaios técnicos da Série Ouro para o Carnaval 2025. As escolas vão cruzar a Sapucaí em quatro domingos, com o primeiro teste começando às 18h. Serão quatro agremiações por noite, iniciando em 26 de janeiro e finalizando no dia 16 de fevereiro.



Os ensaios técnicos são eventos importantes para as escolas de samba, sendo uma oportunidade de ajustar detalhes. Para o público, é uma chance de conferir um pouco da magia das agremiações de forma gratuita e em clima descontraído. Em 2025, os desfiles da Série Ouro vão ocorrer nos dias 28 de fevereiro e 1º de março.

Confira o calendário:



Domingo, 26 de janeiro

18h: Botafogo Samba Clube

19h: Em Cima da Hora

20h: Inocentes de Belford Roxo

21h: União da Ilha



Domingo, 2 de fevereiro

18h: Tradição

19h: Unidos da Ponte

20h: Unidos de Bangu

21h: Porto da Pedra



Domingo, 9 de fevereiro

18h: Arranco

19h: Vigário Geral

20h: União de Maricá

21h: Estácio de Sá



Domingo, 16 de fevereiro

18h: União do Parque Acari

19h: Acadêmicos de Niterói

20h: São Clemente

21h: Império Serrano