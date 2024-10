Unidos de Padre Miguel vai promover feijoada em sua quadra - Divulgação / Diego Mendes

Unidos de Padre Miguel vai promover feijoada em sua quadra

Publicado 16/10/2024 15:02

Rio - A Unidos de Padre Miguel promoverá no próximo domingo (20), a partir das 13h, sua feijoada mensal, desta vez com presença especial da coirmã Portela e do cantor Nego Damoé. Outro destaques será a apresentação oficial do samba-enredo de 2025.

A entrada é gratuita até as 16h, e após esse horário, será cobrado um valor simbólico de R$ 5. O prato custa R$ 25. Todas as mesas e camarotes já estão esgotados.

A quadra da UPM fica na Rua Mesquita, 8, Padre Miguel.