Ensaio técnico da Mocidade Independente em 2024 - Reprodução / Instagram

Publicado 14/10/2024 18:47 | Atualizado 14/10/2024 19:46

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) divulgou nesta segunda-feira (14) o calendário dos ensaios técnicos para o Rio Carnaval 2025. As atividades começam no dia 25 de janeiro, com três agremiações, e vão até a semana anterior aos desfiles.

Como principal novidade, cada escola de samba realizará não apenas um, mas dois ensaios técnicos, sendo o segundo um teste de luz e som, onde contarão com os mesmos sistemas sonoros e de iluminação da apresentação oficial.

Confira o calendário:

25/1:

20h - Unidos de Padre Miguel

21h30 - Unidos da Tijuca

23h - Mocidade Independente

1º/2:

20h - Paraíso do Tuiuti

21h30 - Beija-Flor

23h - Mangueira

8/2:

20h - Vila Isabel

21h30 - Portela

23h - Grande Rio

15/2

20h - Salgueiro

21h30 - Imperatriz Leopoldinense

23h - Viradouro

20/2 (teste de luz e som):

20h - Unidos de Padre Miguel

21h30 - Unidos da Tijuca

23h - Mocidade Independente

21/2 (teste de luz e som):

20h - Paraíso do Tuiuti

21h30 - Beija-Flor

23h - Mangueira

22/2 (teste de luz e som):

18h - Lavagem

20h - Vila Isabel

21h30 - Portela

23h - Salgueiro

23/2 (teste de luz e som):

20h - Grande Rio

21h30 - Imperatriz Leopoldinense

23h - Viradouro