Festa de Dia das Crianças da escola de samba Império Serrano - Roberto Filho

Festa de Dia das Crianças da escola de samba Império SerranoRoberto Filho

Publicado 13/10/2024 14:52 | Atualizado 13/10/2024 15:21

Rio – A escola de samba Império Serrano celebrou o Dia das Crianças com uma grande festa no Complexo da Serrinha, em Madureira, neste sábado (12), que contou com mais de mil crianças. Os pequenos ganharam brinquedos, lanches e atividades recreativas. A celebração contou, ainda, com a presença da rainha de bateria da escola, Quitéria Chagas.

fotogaleria

“A alegria das crianças é contagiante. Participar deste momento especial com elas é uma honra. O Império Serrano sempre teve um compromisso com a comunidade e é lindo ver essa tradição continuar. Espero que essa festa traga ainda mais sorrisos para os nossos pequenos”, declarou a rainha.



O diretor do departamento comunitário da agremiação, Josimar Viana, destacou a importância do evento. “O nosso objetivo é proporcionar momentos de alegria para as crianças e reforçar os laços da nossa comunidade. Ver o sorriso no rosto delas é gratificante. Esse evento não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros”, declarou.