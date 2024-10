Andreia Gonçalves, madrinha de bateria da Lins Imperial - Gustavo Bresciani

Andreia Gonçalves, madrinha de bateria da Lins ImperialGustavo Bresciani

Publicado 13/10/2024 12:53

Rio - A Lins Imperial anunciou, neste sábado (12), Andreia Gonçalves como madrinha da bateria Verdadeira Furiosa para o Carnaval 2025.

Andreia nasceu no Lins, na Zona Norte, e foi criada no Morro da Cachoeirinha, onde viveu sua infância, e sua família é uma das fundadoras da agremiação. Desfilou pela primeira vez com apenas 13 anos.

Eka também é uma das fundadoras da escola mirim Infantes do Lins, ocupando o cargo de diretora de patrimônio.

"A ficha ainda não caiu. Acho que só vai cair na Avenida. Estou muito feliz e lisonjeada com o convite feito pelo presidente e meu amigo Flávio Mello, um líder nato. Meu cargo é muito mais do que madrinha de bateria. É representar toda a nossa comunidade. Sempre desfilei e fui torcedora da minha escola do coração. No último carnaval fui convidada para ser musa da escola, quando realizei um dos meus sonhos e agora para o carnaval de 2025 o presidente Flávio Melo junto com a diretoria e a minha comunidade fizeram mais um sonho meu virar realidade: ser madrinha da bateria que meus tios, primos e outros familiares desfilaram", exalta Andreia.

A coroação será durante a festa de protótipos das fantasias, no dia 26 de outubro, a partir das 18h, na quadra. A entrada é franca. Entre as atrações, Leozinho Bradock, Emerson Leão e sua banda.

A Lins desfilará pela Série Bronze, dia 7 de março, com o enredo "Galanga Muzinga das Áfricas, o Chico Rei das Minas Gerais".