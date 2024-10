Lorena Improta é musa da Viradouro - Karine Basilio / Divulgação

Lorena Improta é musa da Viradouro

Publicado 13/10/2024 05:00

Rio - Lorena Improta, de 31 anos, vai marcar presença na quadra da Viradouro, em Niterói, neste domingo (13), para prestigiar a final do do samba-enredo da agremiação. Musa da escola, a influenciadora digital e bailarina conta que está animada em voltar ao local após a vitória da vermelho e branco no carnaval deste ano e considera toda essa preparação para o desfile de 2025 importante.

"O Carnaval é o meu momento preferido do ano, e toda a preparação e os ensaios que o antecedem são tão especiais e importantes quanto o dia do desfile na avenida. Estou feliz e realizada em voltar à quadra da Viradouro e já iniciar toda a preparação, principalmente depois de termos um carnaval tão lindo e sermos a escola campeã no Rio de Janeiro", comenta a loira.

Ela também comemora o carinho que recebe dos integrantes da escola e de toda a comunidade. "Desde o início da minha relação com a Viradouro, fui muito acolhida pela comunidade. A energia da escola e o carinho de todos são uma sensação incrível e muito especial! O Carnaval, para mim, é um momento de muitas alegrias, apesar de ser um período que exige muita dedicação. Mas, quando estou sambando na quadra ou na avenida, minha cabeça está completamente focada nisso", destaca.

A agremiação de Niterói levará para a Avenida, no ano que vem, o enredo "Malunguinho, o mensageiro de três mundos", que exaltará a saga do líder quilombola João Batista. Lorena aprova a escolha e revela que já tem pensado sobre sua fantasia. "Estamos na fase de escolher os elementos que farão parte da minha fantasia para, depois, trazê-la para o papel. São várias versões até chegarmos ao resultado final e perfeito. Sempre gosto de incluir muitos detalhes e elementos do enredo na minha fantasia. Gostei da escolha da Viradouro e já estou ansiosa para ver a fantasia pronta", admite.

Sem esconder o desejo de ter o segundo filho, a mamãe de Liz, de três anos, assume que "adoraria" cruzar a Sapucaí grávida. "É um desejo de todos nós aumentar a família, e a Liz pede muito por um irmãozinho. Sei que será no tempo de Deus, quando Ele achar que é o momento certo, mas eu adoraria desfilar grávida. Acredito que seria um Carnaval ainda mais especial, apesar de desafiador".

Apoio do maridão

Casada com Léo Santana desde 2021, a influenciadora relembra a visita surpresa que recebeu do marido, em janeiro, na quadra da Viradouro. Ela ainda entrega que o 'GG' já foi contagiado pelo ritmo do samba. "Totalmente contagiado! O Léo é um grande apoiador de todos os meus trabalhos, e com o Carnaval não é diferente. Ele vibra e torce muito por mim e pela Viradouro. Fiquei muito feliz com a surpresa que ele fez para mim na quadra, e espero outra surpresa - fica a dica aí, amor!", diverte-se. "Sempre que a agenda permite, ele me acompanha em meus projetos. Isso é uma das coisas que mais amo em nossa relação: fazemos de tudo para estar presentes nos projetos um do outro", completa.

Motivos para celebrar

Com saúde, uma família linda e vários trabalhos, Lorena ressalta que vive uma boa fase e profissional. "Realmente, estou vivendo uma fase muito boa, tanto pessoal quanto profissional. Tenho muitos motivos na minha vida para celebrar, e este ano tem sido de muitas realizações. Estou focada em projetos incríveis, especialmente no campo do empreendedorismo. Vocês vão ver novidades, mas ainda não posso dar muitos detalhes", adianta.