Pitty de Menezes, intérprete oficial da Imperatriz - @wagnerrodriguesrj

Pitty de Menezes, intérprete oficial da Imperatriz@wagnerrodriguesrj

Publicado 12/10/2024 20:07

Rio - A Imperatriz Leopoldinense divulgou, neste sábado (12), o clipe oficial do samba-enredo de 2025. O vídeo foi disponibilizado no canal da escola no YouTube.



Gravada na voz de Pitty de Menezes, a composição é assinada por Me Leva, Thiago Meiners, Miguel da Imperatriz, Jorge Arthur, Daniel Paixão e Wilson Mineiro.



O tema da atual vice-campeã, desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira, exalta a ancestralidade e a força do candomblé, com "Ómi Tútu ao Olúfon – Água Fresca para o Senhor de Ifón". O carnavalesco é Leandro Vieira.



Confira o clipe