Desfile da União do Parque Curicica na Intendente Magalhães, no Carnaval de 2024Reprodução / Instagram

Publicado 11/10/2024 13:31

Rio – A União do Parque Curicica anunciou oficialmente o enredo para o Carnaval de 2025, "A Curicica Festeja a Cultura Brasileira". A proposta, divulgada nas redes sociais da agremiação nesta quinta-feira (10), é homenagear as diversas manifestações culturais do país.

O desfile irá destacar eventos como o Círio de Nazaré, no Pará, e os festejos juninos do Nordeste, além de incluir referências às tradições afro-brasileiras e festividades do interior.

A escola informou que em breve, apresentará a sinopse do enredo e os protótipos das fantasias.

A agremiação desfila na Estrada Intendente Magalhães.