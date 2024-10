Quadra da Portela, em Madureira - Fernandes Magaiver / Instagram

Publicado 11/10/2024 13:08

Rio – Uma semana após o final do concurso de samba-enredo , a Portela apresentará o hino para o Carnaval de 2025 na voz do intérprete Gilsinho, na tradicional Feijoada da Família Portelense. O evento acontece neste sábado (12), a partir das 13h, na quadra da agremiação, em Madureira, na Zona Norte.

O encontro contará com apresentações da Velha Guarda Show e de todos os segmentos, incluindo passistas, casal de mestre-sala e porta-bandeira e a bateria Tabajara do Samba, sob o comando do mestre Nilo Sérgio. A abertura será feita pelo cantor Niu.

Devido ao quadro de saúde da artista Maria Gadú, que testou positivo para covid, sua participação no evento foi adiada para o próximo mês.

O enredo da Portela exalta a vida e a obra de Milton Nascimento.