Publicado 16/10/2024 12:31

Rio - Grávida de Nicolas Prattes, Sabrina Sato, 43 anos, segue como rainha de bateria da Vila Isabel, no Rio, e da Gaviões da Fiel, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora e da escola de samba carioca, nesta quarta-feira (16).

Sabrina já é mãe de Zoe, 5 anos, do casamento com Duda Nagle e está com dois meses de gestação. No Carnaval de 2025, ela estará na reta final da gravidez, entre o sétimo e oitavo mês.

Ela é rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel desde 2011 e, em 2020, Aline Riscado ficou à frente da bateria e Sabrina desfilou como rainha da escola. No ano seguinte, a japa voltou ao seu posto original.

Já na Gaviões da Fiel, Sato desfila há 20 anos.