Raphael e Dandara formam o primeiro casal de MS e PB do TuiutiReprodução / Facebook Tuiuti

Publicado 16/10/2024 12:03 | Atualizado 16/10/2024 12:13

Rio - O Paraíso do Tuiuti iniciará temporada de ensaios rumo a 2025 nesta sexta-feira (18), a partir das 22h, com entrada a R$ 30. Na estreia, a agremiação receberá integrantes da Unidos de Padre Miguel e Unidos da Tijuca.

Estarão presentes os principais segmentos das escolas convidadas, como casais de mestre-sala e porta-bandeira, bateria, baianas, passistas, Velha Guarda, entre outros.

O Tuiuti será a segunda escola a desfilar na terça-feira de Carnaval com o enredo "Quem tem medo de Xica Manicongo?" sobre a primeira trans não indígena do Brasil. O desenvolvimento é do carnavalesco Jack Vasconcelos.

A quadra fica no Campo de São Cristóvão, 33. A classificação etária do "Encontro no Paraíso" é 18 anos.