Bateria da Grande Rio, liderada por mestre Fafá, durante a gravação oficial do samba - Divulgação

Publicado 15/10/2024 07:08

Após a escolha do samba-enredo oficial que vai embalar o desfile de 2025, a Grande Rio promoverá o primeiro ensaio de comunidade da temporada nesta terça-feira (15), às 20h, na quadra da escola (Rua Almirante Barroso, 5, Centro de Caxias). A entrada é gratuita.

O enredo é "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. O tema vai exaltar a cultura do Pará, destacando belezas naturais, música, comida, religiosidade, lendas e outros aspectos.

Confira a letra oficial samba:

Autores: Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davison Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes

A Mina é Cocoriô

Feitiçaria Parawara

A mesma Lua da Turquia

Na travessia foi encantada

Maresia me guia sem medo

Pro banho de cheiro

Na encruzilhada, espuma do mar

Fez a flor do mururé desabrochar

Pororoca me leva pro fundo do igarapé

Se desvia da flecha, “não se escancha em puraqué”

Quem é de barro, no igapó, é Caruana

Boto assovia, Mãe d’Água dança

Se a Boiúna se agita, é banzeiro, banzeiro

Quatro Contas, um cocar

Salve Arara Cantadeira, Borboleta à espreita

E a Onça do Grão-Pará

Na curimba de Babaçuê

Tem falange de ajuremados

A macaia codoense é macumba de outro lado

Venham ver as Três Princesas “baiando” no Curimbó

É Doutrina de Santo rodando no meu Carimbó

E foi assim... Suas espadas têm as ervas da Jurema

Novos destinos no mesmo poema

E nos terreiros, perfume de patchouli

Acende a brasa do defumador

Pro mestre batucar a sua fé

Noite de festa... Curió Marajoara

Protege Caxias, nas Águas de Nazaré

É força de Caboclo, Vodun e Orixá

Meu povo faz a curva como faz na gira

Chama Jarina, Herondina e Mariana

Grande Rio firma o Samba no Tambor de Mina