Fachada da Casa Carnaval, na Rua do MercadoDivulgação

Rio - O Centro do Rio acaba de ganhar mais um espaço totalmente dedicado ao universo cultural das escolas de samba. A Casa Carnaval, instalada em um casarão reformado na Rua do Mercado, abrirá suas portas neste fim de semana com uma extensa programação cultural. E o melhor: a entrada é gratuita.

No sábado (19), o local abrigará um festival de chopp a partir das 11h. Em seguida, haverá feira de produtos, roda de samba, DJ, homenagem a Carmen Miranda, com Carla Rizzi, e carnaval caribenho, sob o comando do bloco Noites do Norte.

No domingo (20), a Casa Carnaval vai sediar o concurso da Corte Mirim 2025. Pela primeira vez, o rei Momo Mirim, a rainha e as princesas serão selecionadas fora de uma quadra.

Os candidatos são oriundos das 17 agremiações da AESM-RIO, entidade que organiza os desfile das crianças na Sapucaí. Os principais quesitos analisados serão desenvoltura, graciosidade e samba no pé (além de comprovada matrícula e assiduidade na rede de ensino). O público infantil também vai poder conferir oficinas de arte.

Riqueza cultural

O projeto do do espaço foi escolhido pela prefeitura como parte do programa Reviver Cultural, que visa revitalizar o Centro histórico.

A ideia é oferecer a cariocas e turistas uma imersão no universo da maior festa popular do Brasil, com exposições, cursos e apresentações. Os ritmos que embalam outros carnavais pelo mundo também estarão presentes na programação.

"A nossa tarefa principal é apresentar neste novo espaço o Carnaval de todo o Brasil e do mundo, ao longo dos meses dos próximos anos", comenta Bruno Tenório, criador da Casa Carnaval ao lado de Fabiana Oliveira

A Casa Carnaval fica na Rua do Mercado, 37, no Centro.