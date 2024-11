A ex-BBB Leidy Elin - Reprodução/Instagram

Publicado 13/11/2024 09:35

Rio - A ex-BBB Leidy Elin, 27 anos, abriu o coração sobre as consequências emocionais que enfrentou após sua participação no reality show da Globo. Em um desabafo nas redes sociais, na terça-feira (11), a influenciadora revelou que desenvolveu depressão e crises de pânico depois de sofrer muitos ataques de internautas, que afetaram também sua família.

"Só conseguia sair de casa com a minha mãe ou com meu namorado. Fiquei duas semanas sem sair de casa para nada, não conseguia ir à esquina de casa", contou Leidy, que só superou esse período com acompanhamento psicológico. "Minha psicóloga começou a passar exercícios, ia na esquina, e depois consegui me reestabelecer", explicou.



"O que me levou a isso não foi hater em cima de mim e, sim, em cima da minha família. Minha mãe receber ameaças e parar todos os dias no hospital tendo risco de enfartar. O primeiro contato que tive, ela simplesmente estava dopada para não ficar nervosa e hoje descobrimos que ela desenvolveu um problema de coração, coisa que nunca teve antes das pessoas que eu amo serem atacadas e, principalmente, do ataque racial que tive em rede nacional, sendo chamada de mucama, macaca, entre outros termos racistas", lamentou a ex-BBB.