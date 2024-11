Andressa Urach assume namoro com influenciadora digital - Leo Franco / AgNews

Andressa Urach assume namoro com influenciadora digitalLeo Franco / AgNews

Publicado 13/11/2024 08:37 | Atualizado 13/11/2024 10:25

Rio - Andressa Urach, de 37 anos, tem um novo amor. A criadora de conteúdo adulto assumiu o namoro com a influenciadora digital Mari Ávila, em uma publicação feita no Instagram Stories, na madrugada desta quarta-feira (13). A loira ainda explicou que o relacionamento das duas é aberto.

Andressa e Mari curtiram uma balada na Vila Olímpia, em São Paulo, no maior clima de romance. No local, as duas circularam de mãos dadas e trocaram beijos. Urach, então, se declarou: "A mulher mais linda é minha".

Logo depois, Andressa confirmou o namoro em sua rede social. "Apresento para vocês a minha namorada!! Homem é para sentar, mulher para namorar. Detalhe: temos uma relação aberta, então, ainda sentamos", declarou, aos risos.