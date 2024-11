Mari Ávila - Reprodução do Instagram

Mari ÁvilaReprodução do Instagram

Publicado 13/11/2024 10:07 | Atualizado 13/11/2024 10:21

Rio - Andressa Urach surpreendeu os internautas ao assumir o namoro com Mari Ávila, na madrugada desta quarta-feira (13). A jovem em questão é natural de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, e tem 22 anos. A influenciadora digital trabalhou com prostituição dos 18 aos 20 anos e, atualmente, fatura alto como criadora de conteúdo adulto.

No Privacy, Mari tem mais de 183 mil assinantes que consomem seus vídeos de sexo explícito. Ela está entre os perfis mais acessados da plataforma de conteúdo adulto e já faturou cerca de R$ 4 milhões.

No ano passado, a influenciadora chegou a protagonizar vídeos quentes com Andressa Urach. Tudo foi filmado pelo filho da ex-vice Miss Bumbum, Arthur. Uma curiosidade é que depois das gravações ela ficou com o jovem. Na época, ele chegou a publicar uma foto na cama com Mari, e escreveu: "Obrigado, mãe".

Detalhes do caso foram revelados durante uma entrevista ao "SuperPop", da RedeTV!. "A gente foi para o Gruta (Azul, casa de prostituição), lá a gente ficou tranquilo, começou a conversar e fomos para casa. E aí a gente acabou ficando", contou Arthur.

Urach completou: "Ela teve atração física pelo Arthur, ele por ela, eles foram lá para a minha casa e eles ficaram juntos. O Arthur colocou 'obrigado, mãe' porque foi através de mim que ele conheceu ela. Ele não pagou por ela, ela nem faz isso, nem trabalha como garota (de programa). Ela é criadora de conteúdo".